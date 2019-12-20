В День святого Николая в Киеве были побиты три температурных рекорда

В четверг, 19 декабря, были побиты три температурных рекорда. В этом году День святого Николая стал самым теплым за всю историю наблюдений. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе климатологии Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"Вчера у нас на День святого Николая было зафиксировано сразу три температурных рекорда. В этот день была максимальная температура, то есть он стал теплее, чем был до сих пор в 2015 году. В 1989 году был до этих пор самым теплым, но вчера была температура максимальная +11.3. То есть, это на сегодняшний день является температурным рекордом по максимальной температуре. Также была побита среднесуточная температура воздуха, то есть она составила 7.2, что на 2.4 выше, чем это было в 2015 году. Третий - была зафиксирована самая теплая ночь, утром также было побит рекорд самой теплой ночи для этого дня", - сообщила климатолог.

Отметим, что наблюдение в Киеве обрабатываются с 1981 года и за всю историю наблюдений, самым теплым считался 1989 год, а теперь его перебил 2019 год.