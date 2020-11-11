Відмова від 12-річної шкільної освіти - це абсолютний фейк, - міністр.

Дискусія, яка не перший рік триває в освітній спільноті з приводу термінів початку та завершення шкільного навчання, у жодному разі не передбачає повернення десятирічки. Відмова від 12-річної шкільної освіти - це абсолютний фейк. На цьому наголосив т.в.о. Міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет під час наради з обговорення актуальних питань діяльності місцевих органів управління у сфері освіти.

"Для мене є абсолютно зрозумілим, чому саме 12-річна система. Це загальноєвропейська тенденція. Наприклад, у Німеччині, в деяких федеральних землях, дитина не зможе вступити до магістратури, якщо в неї попередньо не має 15,5 років навчання: 12 років школи і 3,5 роки бакалаврату. Оскільки я періодично змушений спростовувати різноманітні інформаційні "вкиди" про зміну тривалості загальної середньої освіти, вкотре переконуюсь у необхідності більш активної комунікації із суспільством щодо цього питання", - підкреслив Сергій Шкарлет.

Він звернув увагу на те, що передусім потрібно вести діалог із батьками, які, на відміну від освітян, все ще мають більше запитань, ніж відповідей про 12-річну школу.

"Перебуваючи у відрядженнях в регіонах та спілкуючись з батьками школярів, неодноразово чув обурення з приводу того, що діти будуть закінчувати школу у 18-19 років. Але є інші, не менш вагомі аргументи на користь 12-річної школи. Тому це питання було й залишається відкритим для фахової дискусії. Ми маємо напрацювати необхідні рішення, щоб 12-річна шкільна освіта діяла, стала зручною та ефективною для дітей, педагогів, батьків", - наголосив очільник МОН.

Під час обговорення питання було зазначено, що у деяких країнах ЄС навчання розпочинають із 5 років і закінчують у 17. "Це варто обдумати, враховуючи стандарти Нової української школи, та обговорити на педрадах, в інститутах підвищення кваліфікації, з батьками. МОН розглядає всі пропозиції "за" і "проти". Наголошую, що дискусія є відкритою, і допоки не будуть напрацьовані оптимальні варіанти, жодних рішень МОН не ухвалюватиме", - сказав Сергій Шкарлет.

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