В Днепре на Калиновой 107-я маршрутка сбила пешехода

В Днепре на улице Калиновая маршрутка №107 сбила пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте. К счастью, парень жив.

ДТП случилось недалеко от перекрестка улиц Калиновая и Образцова. Очевидцы говорят, что парень решил перебежать дорогу в неположенном месте, и водитель его не заметил.

На месте аварии работает Патрульная полиция. Правоохранителям и предстоит выяснить все обстоятельства случившегося. Пострадавшего парня госпитализировали с ушибом тазобедренной кости.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре спасают 5-летнего мальчика, который с мамой попал под колеса фуры.

https://nashemisto.dp.ua