В ДНР отказались забирать тела уничтоженных боевиков под Авдеевкой

Отчаянные попытки российско-оккупационных войск захватить позиции ВСУ в районе населенного пункта Авдеевка привели к многочисленным потерям среди боевиков

Как передает "ДС", об этом сообщает пресс-центр АТО.

Как говорится на официальной странице пресс-центра в Facebook, тела убитых террористов до сих пор остаются неэвакуированными из-за одностороннего нежелания оккупантов договариваться о прекращении огня.

"В течение нескольких последних дней украинская сторона неоднократно предлагала представителям ОРДЛО обеспечить соблюдение режима "Тишина" в районе Авдеевской промзоны, чтобы осуществить поиск и эвакуацию убитых террористов. Впрочем, никакого ответа на обращение украинской стороны так и не поступило. Указанное еще раз свидетельствует, что для командования российско-террористических войск поддержание эскалации боевых действий важнее, чем элементарное уважение к собственным людям, которые стали очередными жертвами кремлевской авантюры в Украине", - подчеркнули в пресс- центре.