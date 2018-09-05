В "ДНР" сообщили, что объявленные сегодня в розыск не причастны к убийству Захарченко

Двое объявленных сегодня в розыск мужчин оказались не причастны к делу об убийстве главы группировки "ДНР" Александра Захарченко. В сообщении пресс- службы "МВД ДНР" отмечается, что "причастность к инциденту лиц, чьи фотографии были размещены ранее, не подтверждена".Сегодня

Двое объявленных сегодня в розыск мужчин оказались не причастны к делу об убийстве главы группировки "ДНР" Александра Захарченко.

В сообщении пресс-службы "МВД ДНР" отмечается, что "причастность к инциденту лиц, чьи фотографии были размещены ранее, не подтверждена".

Сегодня утром "МВД" объявила в розыск двух мужчин, посетивших 31 августа ресторан "Сепар".

31 августа в результате взрыва в ресторане "Сепар" в Донецке погиб глава группировки "ДНР" Александр Захарченко. При взрыве также скончался его охранник. "ДНР" сообщала о 12 пострадавших, среди них - соратник Захарченко и "министр доходов ДНР" Александр Тимофеев.

Times.dn.ua