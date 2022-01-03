Відомого українського режисера заарештували в Італії на вимогу Кремля

В Італії затримано колишнього режисера Одеського оперного театру Євгена Лавренчука. У МЗС України на запит BBC уточнили, що це сталося ще 17 грудня, а запит на затримання громадянина України подала Москва.

На даний час, на період розгляду екстрадиційного запиту, Лавренчук перебуває під арештом. Йому надано адвоката, а 31 грудня українця відвідав консул.

«Умови утримання під вартою — прийнятні, стан здоров'я — задовільний» , — повідомив за підсумками цього візиту речник МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, українські дипломати намагаються з’ясувати подробиці справи.

У свою чергу, в соцмережі повідомляють, що громадянина України підозрюють у кримінальному правопорушенні, нібито скоєному на території РФ 8 років тому.

У Facebook створили групу Free Eugene Lavrenchuk, учасники якої називають кримінальну справу проти Лавренчука політичним переслідуванням та закликають не допустити його екстрадиції до РФ.

https://ukrainenews.fakty.ua