В Донбассе боевики ослепили пограничника лучом, вероятно лазером

Подобный случай произошел в июле 2016 года, когда трое пограничников, наблюдавших за террористами, получили поражения глаз, напомнили в ГПСУ

Госпогранслужба заявила о признаках применения боевиками гибридной армии РФ в Донбассе "запрещенного лазерного оружия спецназначения", от которого пострадал пограничник. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ГПСУ.

В ведомстве рассказали, что несколько дней назад на контрольном посту Марьинка один из пограничников, который вел наблюдение через оптические приборы, был ослеплен лучом, направленным со стороны временно оккупированной территории. В результате этого военнослужащий получил ожог сетчатки глаза, его госпитализировали.

Боевики могли применить "излучатели света большой мощности, так называемые ослепляющие лазеры", считают в ГПСУ.

В Госпогранслужбе напомнили, что подобный случай произошел в этом же районе в июле 2016 года, когда трое пограничников, ведя наблюдение за террористами с помощью оптических приборов, получили аналогичные поражения органов зрения.

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О возможном использовании противником лазерного оружия проинформированы ВСУ и представители международных и правозащитных организаций.

8 февраля 2018 года позиции пограничных подразделений в Луганской области были обстреляны из стрелкового оружия с территории России.