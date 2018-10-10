В Донбассе погибли двое украинских военных, еще один - ранен

В зоне боевых действий на Донбассе в течение текущих суток погибли двое украинских военных. Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

"Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения на позиции в районе Бахмутской трассы. Во время выполнения боевого задания на Донецком направлении двое военнослужащих Объединенных сил вследствие срабатывания враждебного взрывного устройства погибли", - говорится в сообщении.

Отмечается, что боевики открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Золотое, Майское, Красногоровка, Старогнатовка, Гнутово и Лебединское.

"Опорные пункты наших войск вблизи Майского были обстреляны из минометов 120-го калибра, а позиции возле Гнутово - из минометов калибра 82 мм. Кроме того, по защитниках Крымского и Майского враг вел огонь из вооружения боевых машин пехоты, а по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Золотое и Гнутово - из противотанковых ракетных комплексов. Также по защитникам Гнутово велся снайперский огонь", - добавили в штабе.

Ранее сообщалось, что в районе ООС 9 октября погиб 24-летний боец из 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев Фешко Юрий.

