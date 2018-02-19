В Донбассе военный случайно застрелил сослуживца - штаб

Раненому военнослужащему оказали неотложную помощь, после чего госпитализировали, однако медикам не удалось спасти ему жизнь

В зоне боевых действий в Донбассе погиб военнослужащий; по предварительной информации, его якобы по неосторожности застрелил сослуживец. Об этом в своем Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

Согласно сообщению, ЧП произошло в одной из воинских частей, личный состав которой выполняет боевые задачи на Востоке, однако само подразделение и точное место происшествия в штабе не называют.

"По предварительной информации, 18 февраля в результате неосторожного обращения с оружием военнослужащий ранил сослуживца", - говорится в сообщении.

Отмечается, что раненому на месте оказали неотложную помощь, после чего доставили в военное медучреждение.

"К сожалению, медикам не удалось спасти жизнь военнослужащего", - сообщили в штабе АТО.

Причины и подробности ЧП сейчас выясняют представители Военной службы правопорядка ВСУ. По данному факту открыто уголовное производство.

15 февраля 2018 года ГПУ сообщила, что под Широкино убиты четверо морских пехотинцев ВСУ. В совершении преступления подозревают двоих сослуживцев погибших. Предварительная причина инцидента - конфликт на почве неуставных отношений.