В Донецке открыли второй памятник Кобзону

В оккупированном Донецке открыли бюст покойному российскому певцу и политику Иосифу Кобзону.

Церемонию посетил депутат российской Госдумы из аннексированного Крыма Андрей Козенко. Он зачитал послание вдовы певца Нинель: "шахтерский край был дорогим для Иосифа Давыдовича с детства".

Памятник поставили возле бюста убитому главарю незаконного вооруженного формирования "ДНР" Александру Захарченко. В мероприятии принимал участие нынешний главарь "ДНР" Денис Пушилин. В Донецке теперь два монумента Кобзону. Первый в честь 66-й годовщины певца открыли на площади возле Дворца молодежи "Юность".

Кобзон умер 30 августа 2018 года в России на 81-м году жизни.

Певца официально лишили всех украинских званий и наград. Зато он получил "народного артиста" "ДНР" и "ЛНР" и другие награды от непризнанных республик.

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