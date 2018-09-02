В Донецке за время поиска убийц Захарченко исчезли 19 человек

В Донецке в связи с событиями, связанными с ликвидацией главаря "ДНР" Александра Захарченко, 19 человек пропали без вести.

Об этом сообщил региональный координатор омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский, пишет РБК-Украина.

По его словам, местные жители сообщают, что в Донецке пропадают люди.

"19 без вести пропавших пока. А также около 50 задержанных, однако примерно 10 уже отпустили", - рассказал Лисянский.

Перед властями "ДНР" поставили задачу уже 2 сентября после похорон объявить об успешном завершении расследования убийства Захарченко. Из четырех людей уже выбили признание, заявил Лисянский.

По его словам, в "ДНР" был создан оперативный штаб для "расследования" смерти Захарченко. В "расследовании" фигурируют две ДРГ, найден "украинский след". Адвокатов "ДНР" и родственников в СИЗО Донецка не допускают. Связь в местах лишения свободы в "ДНР" глушится.

Отметим, 31 августа в ресторане "Сепар" в оккупированном Донецке прогремел взрыв. Был убит главарь террористов "ДНР" Александр Захарченко.

Служба безопасности Украины подтвердила факт ликвидации Захарченко. По информации украинских силовиков, главарь террористов стал жертвой междоусобных войн или российских спецслужб.

Боевики, в свою очередь, обвиняют в гибели Захарченко неких "украинских диверсантов".

Глава СБУ Василий Грицак считает основной версией ликвидации Захарченко "зачистку тех, кто в 2014 году содействовал введению российских войск на Донбасс".