В Донецкой области обстреляли беспилотник ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе за период с вечера 10 июня по вечер 11 июня зафиксировала в Донецкой области уменьшение, а в Луганской области - дальнейшее увеличение количества нарушений режима прекращения огня по сравнению с предыдущими сутками. Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ по состоянию на 19:30 11 июня, опубликованном 12 июня.

Сообщается, что наблюдатели в том числе слышали выстрелы и очереди вблизи своего беспилотного летательного аппарата, когда он пролетал над районом возле населенного пунтка Минерального в Ясиноватском районе Донецкой области.

"Количество зафиксированных в Донецкой области взрывов увеличилось более чем в 5 раз. С вечера 10 по вечер 11 июня в Донецкой области Миссия констатировала уменьшение, а в Луганской области - дальнейшее увеличение количества таких нарушений по сравнению с предыдущими сутками", - говорится в отчете

СММ подтвердила данные о трех раненых среди гражданского населения - двое в Марьинке и один в Петровском районе Донецка.

Кроме того, миссия зафиксировала множественные места огневого поражения в Александровке, Васильевке, Безыменном, Саханке и Петровском районе Донецка.

Напомним, ранее боевики пытались сбить из стрелкового оружия беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в районе Золотого Луганской области.