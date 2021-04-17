Відпочинок за кордоном: Ляшко дав поради українцям перед святами

Незадовго до Великодня та травневих свят заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко звернувся до громадян, які планують відпочинок, закликавши пам'ятати про правила карантину і враховувати епідеміологічну ситуацію з коронавірусом.

Про це головний державний санітарний лікар розповів в інтерв'ю "Радіо НВ".

Він рекомендував українцям, за можливості, утриматися від поїздок, і віддати перевагу відпочинку в Україні, провівши відпустку на природі, і уникаючи масового скупчення людей.

Разом з тим заступник глави МОЗ зазначив, що питання про закриття українських кордонів наразі не розглядається.

Медик нагадав про обмеження, і що Кабмін встановив чіткий порядок перетину державного кордону. Крім того, додав він, вимога проходити тестування на COVID-19 дозволяє регулювати кількість людей, які в'їжджають до країни.

"Кожен, хто зараз планує відпочинок, повинен пам'ятати, що 2021 рік ми ще живемо в карантинних обмеженнях. Коронавірус ще не залишив світ, не залишив інші країни та призводить до великої кількості інфікувань і великої кількості летальних випадків", - зазначив Ляшко.

Таким чином, заступник міністра закликав тих, хто планує подорож, добре задуматися про можливі ризики через пандемію.

"Тому ті, хто подорожує, повинні чітко оцінювати, варто чи не варто їхати, і подивитися, кого берете в подорож", - звернувся Ляшко до українців.