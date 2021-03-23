Відповідальності за провокації під ОП не уникнути "декільком десяткам громадян" - Антон Геращенко

Декілька десятків громадян, які організовували провокацію під Офісом Президента, чекає відповідальність, у тому числі матеріальна.

Як передає Укрінформ, про це повідомив під час свого виступу в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Я дякую кожному, хто мирно мітингував в суботу. Але для тих декількох десятків громадян, які організовували цю провокацію, настане відповідальність, у тому числі матеріальна. Всі ви є на відеозаписах. Всі ви завтра себе побачите з іменами, з прізвищами, хто підпалював, хто кидав", - сказав він.

На запитання, чому поліція не охороняла будівлю ОП, посадовець відповів: "Під час минулого мітингу була поліція, були нападки на поліцію. Товариші підпалювали шоломи, прискали сльозогінним газом. І що казали? Поліція погана, поліція не пускає мітингувати до Офісу Президента. Ми пустили людей мітингувати. Ось результат".

Як повідомляв Укрінформ, увечері в суботу, 20 березня, під Офісом Президента відбулася акція на підтримку засудженого активіста Сергія Стерненка, під час якої деякі її учасники розписали будівлю протестними написами, розбили вікна вхідних дверей та підпалили табличку на фасаді ОП.

Поліція пізніше заявила, що затримала одного з найагресивніших учасників суботньої акції біля Офісу Президента.

В Офісі Президента повідомили, що завдані будівлі ОП під час акції збитки становлять близько 2 млн грн, проте сума може зрости.