В другому турі український театр тіней Verba Shadow виступив на America's Got Talent (видео)

Після чотирьох “YES” Театр тіней продовжує підкорювати Америку. 24 липня вийшов другий епізод шоу America’s Got Talent за участю чернігівського театру тіней Verba Shadow. Зйомки проекту проходили на території Universal Studios Hollywood.

Перший виступ був дуже успішним і його подивилося понад 10 мільйонів глядачів по всьому світу. Історія, яку показав театр тіней Verba була близька не лише українському глядачеві. Вона так само зачепила спогади багатьох людей в США, Сирії та В’єтнамі.

Як тільки ейфорія після першого виступу спала, стало питання, що показати в другому турі. Це повинна бути зовсім інша історія, те, що ніяк не можуть очікувати ні глядачі, ні судді.

Також, основною відмінністю цього туру від першого була наявність величезної кількості інтерв’ю. Адже тепер кожен учасник реальний претендент на вихід в прямі ефіри і перемогу в шоу. Два дні зйомок в різних локаціях, інтерв’ю для телебачення і соц.мереж. І тільки після всього цього живий виступ.

В рамках шоу українці представили номер про чарівника. Режисером виступив Володимир Мар'їн.

"Цей сюжет дозволяє розкрити по максимуму всі можливості як театру тіней, так і 3D технології. Використовуючи 3D, стало можливим розширити межі звичного "плоского" театру тіней", - наголошується в офіційному повідомленні колективу.

Яскравості номеру додали ефектні костюми учасників, а також візуальні спецефекти. Все це було розраховано на те, щоб викликати у глядачів захват і здивування.

У підсумку, судді проекту оцінили перформанс, зазначивши його новизну і новаторський підхід.

Артистам залишається тільки чекати, чи оберуть їх серед інших, не менш видатних . На кону подальша участь і боротьба за 1 мільйон доларів.

Пр материалам https://verbashadow.com/