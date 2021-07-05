Відсьогодні в Києві кожен день працюватиме Центр вакцинації проти COVID-19

Із 5 липня Центр вакцинації проти COVID-19, створений на базі Міжнародного виставкового центру, працюватиме щодня - із 10:00 до 17:30. Про це повідомила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко, пише УНН.

Із документів при собі необхідно мати паспорт та мобільний телефон із SMS- повідомленням про підтвердження запису. Крім того, для швидкого проходження процедури вакцинації бажано мати підписану декларацію із сімейним лікарем.

Також можна заздалегідь записуватися через портал Helsi.me на конкретну дату та час.

Вона додала, що за останній місяць у столиці кількість зроблених щеплень зросла у 2,7 рази - зі 125 тисяч на початку червня до 344 тисяч наприкінці. Вважає, що це досить вагомі показники для нарощування темпів вакцинації, тому ухвалили рішення змінити графік роботи Центру на щоденний.

В Україні 38 857 людей щеплено проти COVID-19 за добу 3 липня 2021 року.