В Дубае горел второй за неделю небоскреб

В Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) горел второй за неделю небоскреб Tiger Tower, возгорание удалось быстро потушить, передает Associated Press со ссылкой на экстренные службы.

Сообщается, что возгорание возникло на балконе на 53-м этаже небоскреба Tiger Tower. По предварительным данным, пожар спровоцировала либо высокая температура, или непотушенная сигарета. Жителей небоскреба эвакуировали на время тушения, но им уже разрешили вернуться в свои квартиры. Также сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Dubai Marina high-rise catches fire days after nearby blaze #TigerTower https://t.co/5jq4KPgJve pic.twitter.com/NIvMSnKgVt - Mtts Whtmst (@mattiaswac) August 6, 2017

Напомним, ранее на этой неделе в Дубае загорелось одно из самых высоких зданий в мире. Инцидент произошел в Torch Tower, людей удалось оперативно эвакуировать из здания. Пламя распространилось на несколько этажей и вызвало сильное задымление. На улицу падали обломки от здания. В результате пожара погибших и пострадавших не было.