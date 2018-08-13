Відверта Настя Каменських спокусливо позує в купальнику. Фото

Українська співачка Настя Каменських опублікувала світлини з відпочинку в Італії. Серед нихартистка позує з подругою, українським дизайнером Анною Андрійчук-Завгородньою.
Світлини опублікувані на сторінках в Instagram-акаунтах Каменських і Андрійчук-Завгородньої.
Крім схвальних відгуків щодо фігури, коментатори виразили й обуреня, заявляючи, що знімки надто вульгарні.
"Ось спостерігаю за Вами багато років і завжди захоплююся", "Класна", "Скоро Каменських почне труси на вуха натягувати", "Ніякої моралі! Шоубіз почав роздягатися. Більше залучити немає чим", "Виглядає вульгарно" - пишуть користувачі мережі.
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