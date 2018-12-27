В двух ДТП в Киевской области пострадали 15 человек: все в больнице

На трассах в Киевской области произошли две аварии с маршрутками. В ДТП пострадали 15 пассажиров, всех их отправили в больницы, сообщили в полиции.

Одна из аварий произошла в 06:30 утра 27 декабря в Обуховском районе. Водитель маршрутки остановился частично в правой полосе движения, чтобы высадить пассажира. В это время в маршрутку врезался грузовик, в результате чего шесть человек получили травмы.

Другое ДТП произошло на трассе Киев-Одесса около 7:00 утра. На КПП у города Белая Церковь после проверки документов водитель грузовика начал двигаться, после чего с ним столкнулась маршрутка Mercedes Sprinter. Девять пассажиров быстрой отправлены в больницу.

На места ДТП прибыли полиция, спасатели и медики.

Всего за сутки 26 декабря полиция задокументировала 106 аварий, в трех из которых пострадали люди. Правоохранители сообщили, что основная причина ДТП - несоблюдение водителями скоростного режима и правил маневрирования.

Также 26 декабря в большинстве регионов Украины был снег и гололедица. Спасатели отбуксировали около 900 машин, в которых были почти 2 тысячи человек.

Из-за дождя и сильных порывов ветра в семи областях Украины без света остались 163 населенных пункта.

Из-за непогоды 26 декабря закрыли въезд в Полтавскую область для всего транспорта. По состоянию на вечер 26 числа в Полтавской области на дорогах государственного и местного значения восстановили движение транспорта. Из- за непогоды в пробках стояли около 1,5 тысячи машин.

Громадське телебачення

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