Відзавтра можна зареєструватися на пробне ЗНО

З 5 до 22 січня триватиме реєстрація на пробне зовнішнє незалежне тестування, повідомили на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Щоб зареєструватися, потрібно заповнити реєстраційну форму, зайти до особистого кабінету учасника пробного ЗНО за логіном і паролем, отриманими під час реєстрації, роздрукувати квитанцію, оплатити послугу з проведення пробного ЗНО, за 5-7 днів в особистому кабінеті учасника пробного ЗНО перевірити факт зарахування коштів.

Зареєстровані на пробне тестування матимуть можливість: ознайомитись із стандартизованими тестами, що відповідають вимогам Програм, характеристикам і структурі сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року; виконати пробний тест і попрактикуватися в заповненні бланків відповідей; дізнатися правильні відповіді до завдань пробного тестування, що будуть розміщені на сайті Українського центру оцінювання якості освіти у визначений час; отримати результат пробного тестування за допомогою спеціального сервісу (за бажанням); психологічно налаштуватися на проходження зовнішнього незалежного оцінювання; навчитися ефективно розподіляти час; оцінити свій рівень навчальних досягнень.

У 2022 році пробне зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться: 19 березня з української мови, української мови і літератури; 26 березня з історії України, з математики, з математики (завдання рівня стандарту), з біології, з географії, з фізики, з хімії, а також з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької).

У день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета, йдеться на сайті УЦОЯО.

Вартість тестування визначається регіональними центрами оцінювання якості освіти й коливається в межах від 213 до 309 гривень. Такий розкид пов'язаний з особливостями організації пробного ЗНО, зокрема з вартістю друку й доставки матеріалів у відповідному регіоні, прогнозованою кількістю тестувань тощо.

https://irt.pl.ua/news/21830/