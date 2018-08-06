В Египте найдена новая статуя Сфинкса

Найденная статуя обладает телом льва с головой человека.

Новая статуя обладает похожими на Сфинкса из Гизы головой человека и телом льва ╘ usiter.comабочие во время строительства дороги в египетском Луксоре обнаружили под землей новую статую Сфинкса, сообщает "Корреспондент" со ссылкой на главу управления по делам памятников древности провинции Мухаммеда Абдель Азиза. Отмечается, что на данный момент специалисты не спешат извлечь памятник из земли для того, чтобы не повредить его из-за резких климатических изменений.

По словам Азиза, обнаруженная статуя обладает аналогичными Сфинксу в Гизе телом льва и головой человека. Создать Сфинкса в Гизе распорядился Хефрен, четвертый фараон династии Древнего царства. Данная статуя льва с лицом человека является самой крупной в мире.

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Ранее археологи обнаружили в Италии останки средневекового "киборга". Рука мужчины была ампутирована до середины предплечья и вместо нее был прикреплен протез с ножом на конце. Находка датируется примерно VI-VIII веком.

По материалам: Корреспондент.net