В Египте при загадочных обстоятельствах погиб ресторатор из Киева

11 мая во время отдыха на известном египетском курорте Шарм-эль-Шейх при загадочных обстоятельствах погиб киевский ресторатор Валерий Петров.

Что послужило причиной смерти, друзья погибшего не знают до сих пор. Об этом рассказала подруга Петрова, певица Алла Медведева, передает "Обозреватель".

Читайте такжеМИД выясняет информацию об убийстве украинки в Италии

"Два наших друга, ювелир Армандо Шадон и ресторатор Валерий Петров, поехали отдыхать в Египет. 11 мая, как обычно, они пошли на пляж. Армандо рассказывает, что когда Валера вышел из моря, у него на ноге была какая-то ранка. Уже через минуту ему стало плохо, он упал... Его отвезли в больницу, пытались какую-то помощь оказать - но ничего не смогли сделать. Валера умер", - говорит Медведева.

По ее словам, по прошествии трех суток после гибели Петрова его близкие не знают причины смерти и с трудом добились разрешения на эвакуацию тела в Украину.

"Абсолютно здоровый человек умирает в чужой стране. Да они должны были максимально оперативно все сделать! Знаете, я почему-то уверена, что будь на месте Валеры какой-то европеец или американец - так бы и было. Это нас почему-то считают везде "вторым сортом", - возмущается Медведева.

По ее словам, знакомые погибшего сейчас собирают деньги, чтобы перевезти его тело в Украину.

Валерий Петров (слева) и Армандо Шадон / facebook.com/Валерий Петров