В этом году для участия в ВНО зарегистрировались более 240 тыс. человек

В этом году для участия во внешнем независимом оценивании зарегистрировались 240 881 человек. Об этом во время пресс- конференции сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий, передает корреспондент УНН.

"В этом году для участия в тестировании внешнего независимого оценивания зарегистрировано 240 881 человек. Из них 192 778 человек - выпускники общеобразовательных учебных заведений 2017 года. В прошлом году было зарегистрировано 267 172 человек, из которых 200 510 человек выпускники учебных заведений 2016 года", - сообщил В.Карандий.

Он отметил, что больше всего участников ВНО зарегистрировано для прохождения теста по украинскому языку и литературе - 239 945 человек, истории Украины - 182 219 человек, математике - 113 113 человек. По сравнению с прошлым годом увеличилось количество лиц, которые будут сдавать в этом году биологию и географию.

По его словам, с 28 апреля на информационных страницах всех участников будут размещены приглашения-пропуска с указанием адреса пунктов проведения ВНО для прохождения тестирования по избранному предмету.

"Участникам ВНО необходимо самостоятельно распечатать приглашение-пропуск со своей информационной страницы, которая находится на сайте Украинского центра. Кроме этого, адреса пунктов прохождения тестирования будут размещены в мобильном приложении "Мое ВНО", которое уже несколько месяцев работает", - сообщил он.

Как сообщал УНН, более 86 тыс. человек приняли участие во втором этапе пробного ВНО.