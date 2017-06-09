В Европу по безвизу на своем автомобиле: какие документы будут нужны

Уже в эти выходные, в ночь с субботы на воскресенье в силу вступит безвизовый режим с Европейским союзом.

Таким образом, все украинцы, имеющие биометрические паспорта смогут совершать туристические поездки в страны Европы на безвизовом основании.

В Министерстве внутренних дел напомнили, что совершать поездки можно будет и на автомобиле, и рассказали, какие документы будут нужны при этом.

Начальник Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий на своей странице в Facebook сообщил, что в первую очередь необходимо иметь национальное водительское удостоверение.

Важным моментом является соответствие удостоверения международным требованиям, в частности:

- документ должен иметь срок действия;

- опознавательный знак Украины на транспортном средстве;

- договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (Зеленая карта);

- свидетельство о регистрации транспортного средства, выданное на лицо, пересекающее границу;

- государственный номерной знак на ТС.

"Any questions по этому поводу и по профилю работы сервисных центров МВД - звоните нам (044) 290-19-88 или напишите на официальную страницу", - констатировал глава сервисного центра МВД.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, заместитель министра внутренних дел Украины по вопросам европейской интеграции Анастасия Деева сообщила, что никто из граждан Украины не застрахован от того, что ему будет отказано в возможности пересечь границу с Евросоюзом после вступления в силу безвизового режима.