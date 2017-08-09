В Финляндии были найдены рабочие, об исчезновении которых заявили СМИ

На территории Финляндии были найдены рабочие, об исчезновении которых заявили средства массовой информации. О соответствующем факте сообщил начальник управления консульского обеспечения Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич в своем интервью Украинской правде.

По словам консула, не все украинские рабочие ушли в поисках новой работы в Финляндии, некоторые пожелали вернуться на родину, в Украину.

"Есть основания считать, что предыдущий прогноз посольства Украины в Финляндии относительно ситуации с гражданами Украины подтвердится: указанная группа лиц - 20 граждан - нашли другое место работы, а еще 17 решили вернуться в Украину", - отметил Василий Кирилич.

Кроме того, Кирилич подчеркнул, что на данный момент посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров лично поддерживает контакт с руководителем группы работающих украинцев, по словам которого, все члены группы здоровы, а их семьи в Украине знают о сложившейся ситуации. В текущее время посольство Украины устанавливает подробности.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Финляндии исчезли 40 иностранных сборщиков ягод, среди которых было 37 украинцев. По данным источника, они направлялась на работу в городок Ююка в Северной Карелии, но в последний момент им отказали в работе и размещении.

Позже посол Украины в Финляндии и Исландии Андрей Олефиров предположил, что исчезнувшие в Финляндии украинцы могли просто найти другую работу.