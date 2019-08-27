В Генштабе назвали новое число погибших в боях за Иловайск - СМИ

Во время боев за Иловайск в августе 2014 года погибли по меньшей мере 220 военных, еще 40 бойцов пропали без вести и тринадцать военных до сих пор являются заложниками террористов.

Об этом говорится в ответе Генштаба на запрос "BBC Украина".

"Именно 29 августа 2014 года (во время выхода "гуманитарным коридором" - прим.ред.): погибло - 129 человек, ранено - 18 человек, пропали без вести - 22 человека (по состоянию на 22 августа 2019 года - 10 остаются), в заложниках - 10 (по состоянию на 29.08.2014)", - сообщили в Генштабе.

В то же время в боях за Иловайск погибли, по данным Генштаба, 220 человек, еще 44 ранены, 40 - пропавших без вести, 13 удерживаются в заложниках (по состоянию на 22 августа 2019).

Кроме этого в ведомстве уточнили, что "погибших добавлено количество пропавших без вести, которые были идентифицированы по экспертизе ДНК по состоянию на 16 августа 2019".

В свою очередь бывший начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко в недавнем интервью "Радио Свобода" рассказывал, что во время выхода из "Иловайского котла" погибли 366 бойцов, из которых "166 - из Вооруженных сил, другие - из добровольческих батальонов".

Таким образом, отмечает ВВС Украина, общие потери сил АТО под Иловайском в августе 2014 года могут достигать по меньшей мере 420 бойцов, поскольку еще 40 считаются пропавшими без вести, цифра может увеличиться.

Напомним, в конце августа 2014 года после ожесточенных боев бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Российские военные обстреляли коридор, которым по договоренности должны были выходить украинские бойцы. Они понесли значительные потери. По официальным данным, погибли 366 украинских военных, 249 были ранены, 128 взяты в плен и 158 пропавших без вести. Вместе с тем, парламентская ВСК по расследованию трагедии оценивает общие потери украинских войск в тысячу человек. Кроме того, силы АТО за время боев под Иловайском потеряли военной техники почти на 300 млн грн.