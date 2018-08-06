В Германии двое пожилых металлистов сбежали из дома престарелых ради рок-фестиваля

Старики не хотели покидать фестиваль, поэтому полиция сопроводила их домой с помощью такси и патрульной машины.

В Германии поймали двух стариков, которые сбежали из дома престарелых ради хэви-метала / Instagram - wackenopenair.official

В Германии двое пожилых мужчин самовольно покинули свой дом престарелых, чтобы попасть на фестиваль тяжелой музыки Wacken Open Air.

Об этом сообщает DW, ссылаясь на информацию полиции. Отмечается, что дом престарелых сообщил полиции о пропаже двух жильцов.

Правоохранители нашли пропавших пожилых металлистов на фестивале Wacken Open Air. По словам полиции, мужчины были "дезориентированы и ошеломлены".

Тем не менее, они не хотели возвращаться, поэтому полиция сопроводила их домой с помощью такси и патрульной машины.

Представитель полиции Мерле Нойфельд отметил, что жителям дома престарелых, очевидно, понравилось на фестивале.

Wacken Open Air - крупнейший в мире фестиваль тяжелой музыки, проводимый ежегодно в предместьях немецкого города Вакен, на севере Германии.

Проводится в первые выходные августа каждого года.