В Єгипті спалахнув скандал з українцями через місця у готелі. Вони звинувачують туроператора

На українських туристів, які поїхали зустрічати Новий рік в Єгипет, чекав неприємний сюрприз. У готелі, за який вони заплатили, не виявилося вільних місць. Мандрівники вважають винною у цій ситуації компанію ANEX Tour Ukraine, яка організовувала поїздку.

Про це написав журналіст Денис Казанський на своїй сторінці у Facebook.

Він розповів, що українських громадян відмовилися поселити у готелі Albatros Sea World Marsa Alam й запропонували натомість дешевше житло.

"У готелі, за який вони заплатили, не було місць. Селити людей відмовляються і пропонують жити в іншому готелі, набагато гіршому й дешевшому. Не хочеш – ночуй на вулиці", – зазначив Казанський.

За словами журналіста, в такій ситуації опинилося 25 людей із дітьми.

На думку Казанського, це є прикладом чергового "розводу" з боку нечесних туроператорів.

"Людей кинув оператор ANEX Tour Ukraine, який тепер нічого не пояснює та не дає своїх представників на місці", – повідомив він.

Казанський також поділився відео, яке, як він вказав, надіслали підписники. На ньому, зокрема, зафіксовано сварку українських туристів зі співробітниками Albatros Sea World Marsa Alam.

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