В главу НКРЭКУ бросили ботинком прямо во время заседания

Ботинок бросили в руководителя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Дмитрия Вовка в ходе заседания, которое проходило в пятницу, 4 августа. Об этом сообщил активист Павел Тихий на своей странице в социальной сети Facebook.

"Сегодня в главу НКРЭКУ Дмитрия Вовка полетел ботинок. Это ему подарок от профсоюзных организаций, которые сегодня с самого утра пикетируют НКРЭКУ", - говорится в сообщении.

Также Тихий опубликовал видео, на котором запечатлен инцидент.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк заявил, что его отставка с должности председателя ведомства уже утверждена высшим руководством страны.