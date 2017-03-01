В Голландии назвали новый сорт тюльпанов именем Джамалы

Голландская компания по выращиванию тюльпанов StoKolex в начале 2017 года вывела новый сорт цветка и дала ему название в честь известной украинской певицы Джамалы. Об этом сообщает певица на своей странице в Instagram.

Презентация тюльпана Джамала пройдет во время выставки цветов Flower Expo Ukraine 21 марта.

Певица рассказала, что ее приятно удивило неожиданное предложение голландской компании. Она добавила, что "это очень и приятно, и трогательно".

Кроме того, Джамала сообщила, что с тюльпанами, которые она очень любит, связано ее детство и много приятных воспоминаний в ее жизни. Она напомнила, что в различных интервью рассказывала, что ее отец некоторое время выращивал тюльпаны, и отметила, что он обрадуется, когда получит луковицы от певицы, которые позже сможет посадить в их саду.

"Для меня это большая честь!", - написала Джамала.