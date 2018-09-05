В Греции шестерых украинцев осудили за перевозку нелегалов

По законодательству страны, за каждого перевезенного дают 10-15 лет лишения свободы.

Суд греческого города Каламат во вторник, 4 сентября, вынес приговоры шестерым гражданам Украины, которых подозревают в перевозке нелегальных мигрантов с Ближнего Востока. Двух украинцев приговорили к 18 месяцам лишения свободы, еще четверо получили максимальные сроки заключения в греческой тюрьме - до 25 лет и больше, сообщает "Слидство.Инфо".

Все осужденные были членами трех экипажей судов, которые греческие правоохранители задержали за перевозку беженцев.

Жена одного из осужденных рассказала журналистам о том, что ее мужа, Сергея Ульянова, задержали 17 декабря 2017 года. Он нашел в интернете объявление с предложением устроиться на работу матросом на прогулочной яхте в Турции. Уже через две недели его и еще одного украинца-члена экипажа заставили перевозить беженцев из Ирака в Италию.

Как и Алена Ульянова, родственники других осужденных в беседе с журналистами отмечали тот факт, что те соглашались только на законную работу. Ульянову и напарнику дали 18 месяцев тюрьмы, из которых украинец проведет в заключении максимум четыре месяца, поскольку уже отсидел в тюрьме почти год.

Он получил небольшой срок, так как сам вызвал полицию, когда членов судна заставляли перевозить нелегальных мигрантов. "Мой муж отказался грузить беженцев на яхту, туда успели залезть только трое из лодки на берегу. Он рассказал греческой полиции об угрозах от людей, которые его нанимали на работу. И его все равно арестовали", - отмечает женщина.

По данным адвоката Ульянова Димитриуса Кауниса, обычно украинцы, которых обвиняют в перевозке нелегалов, получают 10-15 лет тюрьмы за каждого беженца на борту. Также для иностранцев сокращают сроки, если они в тюрьме посещают специальные школы по изучению языка.

"Именно поэтому сроки могут достигать и несколько сотен лет заключения. По греческим законам, в таком случае за решеткой оставляют на 25 лет. Срок могут уменьшить, если заключенные посещают школы при тюрьмах", - пояснил он.

По данным Министерства иностранных дел Украины, по состоянию на конец июня более десяти тысяч граждан Украины задержаны, осуждены или отбывают наказание в разных странах мира.

В одних только тюрьмах Греции удерживаются 160 задержанных или осужденных украинцев. Из них большая часть - 112 человек - по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов.

По материалам: Слідство.інфо