В группе "Ленинград" отреагировали на заявление Шнурова о прощальном туре

Гитарист музыкального коллектива Дмитрий Гугучкин считает, что говорить о ликвидации группы некорректно

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров на своей страничке в Instagram написал стихотворение, в котором говорится о прощальном туре музыкального коллектива и нежелании артиста больше выступать на публике. В своем стихотворении Шнуров объясняет, что устал от сцены и намерен уйти на покой. Пресс-секретарь "Ленинграда" и гитарист Дмитрий Гугучкин в беседе с Daily Storm подтвердил, что группа прекращает свое существование, но не исключил, что коллектив может в будущем возродиться. 13 мая Шнуров проведет пресс- конференцию, посвященную своему прощальному туру.

"Я за всех ругался матом.

Бог не сдаст, свинья не съест.

Между сложными вещами,

Я скажу, как не юнец, -

Этот тур будет прощальным,

Вот и сказочке конец", - написал Шнуров в соцсети.

Гугучкин опроверг версию, что Шнуров объявил о прощальном туре не по- настоящему, а в шутку, привлекая внимание к себе. 13 мая в ТАСС будет пресс- конференция Шнурова, посвященная прощальному туру, добавил Гугучкин и подчеркнул, что встреча с журналистами будет посвящена именно шоу, а не заявлению Шнурова в Instagram.

"Да, это будет действительно последний тур группы "Ленинград", - отметил Гугучкин. - Может быть, позже группа будет собрана опять. Но сейчас об этом нет смысла говорить, поскольку никто ничего об этом не знает. То есть с полной ответственностью я не могу вам заявить о том, что после прощального тура группы "Ленинград" больше не будет. Возможно будут какие-то концерты, но того формата, в котором она сейчас существует, больше не будет".

Шнурова пригласили в экспертный совет при комитете Госдумы по культуре К совету также присоединились писатель Евгений Водолазкин, народный артист РФ Эдгард Запашный и митрополит Тихон 26 февраля 2019

По словам Гугучкина, искать какие-то другие причины прекращения деятельности "Ленинграда, кроме тех, которые были изложены самим Шнуровым в его стихотворении, бессмысленно.

"Быть в витрине зоопарка,

Это та еще запарка;

Ряженым орангутангом,

Танцевать потешно танго...", - написал Шнуров.

Картинка к посту Шнурова в Instagram похожа на афишу шоу: название группы и большая надпись "Стадионный тур 2019". На сайте "Ленинграда" написано, что "Стадионный тур" стартует 4 июня в Калиниграде, а завершится 12 октября в Санкт-Петербурге. Шнуров выступит на девяти стадионах, в том числе в Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде и Ростове-на-Дону. Организаторы ожидают, что концерты посетят 450 тысяч зрителей.

"Шнур будет петь, Дацик - проповедовать, а Джигурда - отстреливать артистов с Останкинской телебашни" У криминальной драмы "Брат" появится третья часть, в которой помимо скандальных персонажей сыграют настоящие уголовники 27 февраля 2019

Daily Storm

https://dailystorm.ru