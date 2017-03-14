В Грузии cын Деканоидзе арестован за хранение наркотиков - СМИ

В Грузии арестовали сына экс-главы Нацполиции Украины Хатии Деканоидзе Торнике Копалеишвили за приобретение и незаконное хранение наркотиков.

Об этом сообщают грузинские СМИ.

В качестве меры пресечения ему избрано предварительное заключение.

Отмечается, что предварительное слушание в суде назначено на 12 апреля.

В местной полиции ситуацию пока не комментируют.

- Кто со мной пытается торговаться моим единственным сыном, знайте - не получится, исключено, - написала Деканоидзе на своей странице в Facebook.