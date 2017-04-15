В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь: фото, видео

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сегодня, в Великую субботу, сошел Благодатный огонь, который ожидали паломники со всего мира. Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви из Иерусалима.

Чудо схождения Благодатного огня в этом году произошло в 14:22 по Киеву.

Огонь распространялся теми, кто находился в храме, после чего его раздали ожидающим у храма.

Во время схождения Благодатного огня звучали молитвы на разных языках.

Свидетелями стала официальная украинская делегация во главе с управляющим делами УПЦ митрополитом Антонием (Паканичем).

"Великая Суббота - день и большой надежды. Мы уже знаем, что Господь воскреснет...это историческое событие. Чтобы подкрепить нашу веру, Господь посылает нам Великое чудо схождения Благодатного огня. Этот огонь, как предвестник Пасхи Христовой, ое освящает жизнь. Он освещает жизнь верующего человека. Главное, мы знаем, что Пасха придет, что Бог любит человека и что Господь имеет терпение на нас. Он пришел на землю, чтобы преодолеть человеческую греховность для того, чтобы человеку дать вечную жизнь. Благодатный огонь - именно то тепло Божией благодати, согревающее каждого человека", - отметил митрополит Антоний.

По его словам, это важно для всех верующих, независимо от того, где они живут и какой они национальности.

"Схождение Благодатного огня подтверждает, что во Христе все люди любимы Богом", - сказал митрополит Антоний.

"Есть люди, которые свою близость к Богу переживают в молчании, а есть темперамент православных арабов, которые выражают свою любовь к Богу танцами. Это также очень важно. Украинцы - это народ посередине этих темпераментов. Мы ждем Благодатный огонь, потому что это тепло, которое Господь подает каждому человеку. А мы сейчас все нуждаемся в таком тепле, потому что на нашей родной земле так много горя и так много потерь молодых, красивых мужественных людей, которые отдают свою жизнь на востоке.. .Благодатный огонь должен согреть каждую семью",- сказал управляющий делами УПЦ.