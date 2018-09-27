В Индии перестали сажать в тюрьму за супружескую измену

В Индии неверным женам больше не грозит уголовное наказание. Верховный суд отменил закон, принятый 158 лет назад.

Адюльтер декриминализован на основании того, что эту область полностью покрывают гражданские дела о разводе, отмечается в решении.

Некоторые индийцы, расторгая брак, злоупотребляли законом, подавая в суд на несуществующих любовников жен. Делалось это с целью очернить бывшую супругу.

Инициатором отмены уголовной статьи стал индийский бизнесмен, живущий в Италии. Он заявил, что эта норма дискриминирует женщин, выставляя их «собственностью» мужчин.

Власти Индии были против отмены закона из-за опасений, что граждане будут больше разводиться и меньше чтить «священный» институт брака.

