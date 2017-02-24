В Ирландии ввели штрафы за оплату услуг проституток

Оплата услуг проституток стала незаконной в Ирландии, сообщает Reuters.

Отмечается, что страна последовала примеру Канады, Швеции, Норвегии, Исландии и Северной Ирландии в вопросе введения закона, призванного наказывать мужчин, которые пользуются услугами проституток без криминализации деятельности тех, кто вынуждено занят в сфере проституции.

Согласно закону, который вступил в силу 22 февраля, оплатившему услуги сексуального характера грозит штраф в размере €500 за первое нарушение и €1 тыс. за повторное. Кроме того, за занятие сутенерством установлено наказание до пяти лет лишения свободы.

Новый закон о сексуальных преступлениях направлен на борьбу с секс-торговлей. Однако некоторые работники индустрии уверены, что новая мера вынудит женщин, занятых в этой сфере, еще больше «уйти в подполье» и работать в более опасных условиях.

Ранее сообщалось, что почти 2 тыс. турецких проституток добились выплаты пенсий.

