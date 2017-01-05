В Ирпене установили самую дорогую елку Украины

Самую дорогую елку в Украине установили в городе Ирпень Киевской области.

Об этом пишет сайт "Громада Приирпенья".

Искусственная новогодняя елка высотой 16 метров обошлась бюджету Ирпеня почти 200 000 гривен, о чем свидетельствует сайт закупок Prozorro

О том, что ирпенская елка самая дорогая в стране, заявил и заместитель министра экономического развития Максим Нефедов.

"Самая дорогая елка, которую мы нашли - ее закупили в Ирпене. Она стоит 199 000 грн", - сказал он.

Портал отмечает, что 200 000 стоило само дерево, без иллюминации и украшений. Отмечается, что эта сумма в десять раз больше, чем в 2016 году потратили на ремонт крыши ирпенской школы No18.

В то же время на создание новогоднего настроения в городе Буча направили более полумиллиона гривен из бюджета.

"На 67 новогодних елочных гирлянд бучанские чиновники потратили 178 800 гривен. Гирлянда 520 погонных метров - 80,25 тысячи гривен. Еще четыре гирлянды - комету, сосульку, орнамент и снежинку закупили за 192,6 тысячи гривен. А новый домик Деда Мороза стоил бучанцам 73500 гривен ", - отмечает" Громада Приирпенья ".

Как известно, живое 26-метровое новогоднее дерево для Киева обошлось в около 50 000 гривен с доставкой из Ивано-Франковска.