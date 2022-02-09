Військові експерти розповіли навіщо проводити навчання вздовж кордонів

10-20 лютого українська армія проведе планові навчання “Українська заметіль”, які пройдуть у різних регіонах держави паралельно із заявленими Росією та Білоруссю спільними навчаннями “Союзна рішучість-2022”.

Чому важливо проводити військові навчання вздовж кордонів України та яке озброєння є в нашої армії на сьогодні, Українському радіо розповіли полковник запасу, учасник миротворчих місій в Іраку та Косово Сергій Грабський та військовий експерт Олег Жданов.

“Проведення таких навчань саме в цей період часу, коли ми маємо непевну ситуацію на кордонах є абсолютно правильним та логічним кроком. Вони мають на меті не тільки перевірити готовність наших підрозділів, а також показати налагодженість і вміння використовувати нову техніку та озброєння. Також, якщо звернути увагу на географію проведення навчань, то вони проходять фактично по всій лінії потенційного зіткнення, починаючи від білоруського кордону і закінчуючи Одесою. Такі навчання дуже важливі, адже агресор сконцентрував свої війська на всій протяжності нашого кордону і одночасне проведення таких навчань показує скоординованість наших дій та показує противнику, наскільки ми готові. Адже ми й справді готові захищатися всіма наявними силами та засобами. Ми Росію не боїмося”, — зазначив Сергій Грабський.

Експерт додав, що у води Чорного моря додатково зайшли шість десантних кораблів Росії і цю новину не можна ігнорувати.

“Не варто говорити, що вони не становлять жодної загрози, проте до цього треба ставитися спокійно. Шість кораблів - це додаткова бригада, яка може переміститися у разі планування умовного десанту проти нашої території. Це всього на всього п'ять тисяч осіб і наші ВМС разом з сухопутними військами готові відбити будь-який десант. Тому так, ці кораблі становлять загрозу, проте вона не є критичною і ми з нею безумовно впораємося”, — розповів він.

За словами Грабського, швидкість освоєння нового озброєння залежить, насамперед від його типу. Так, якщо говорити про гранатомети, то тут потрібно десь до трьох днів, можливо тиждень. Для “джавелінів” — до пари тижнів, оскільки це складна техніка.

Що стосується "Байрактарів", то ця техніка потребує значно більшого часу на підготовку операторів: від трьох місяців до півроку, залежно від того, чи йдеться про ударні дії, чи про розвідувальні.

Водночас військовий експерт Олег Жданов зазначив, що виклики перед Україною у військовій сфері ростуть, оскільки в лютому вперше під час великих військових навчань застосовуються ракетні війська.

“На територію Білорусі прибули підрозділи, оснащені ракетними комплексами “Іскандер-М”. Також чомусь ніхто не згадує, що в Росії є 19 полків комплексу “Тополь-М” — це міжконтинентальна балістична ракета, яка може нести головну частину та ту, що розділяється. В головній частині може бути від 10 до 14 окремих зарядів і кожний заряд - це окрема ціль. При тому, що постріли вони можуть здійснювати з будь-якої точки РФ, тому що дальність пуску таких комплексів складає до 16 тисяч км”, — розповів експерт.

За його словами, Україні немає чим відповісти на таку атаку.

"Якщо говорити про ракетну складову, то в нас немає жодного виду озброєння, яке могло б захистити Україну від ракетного удару. Щодо авіації, то в нас більш-менш готове ПВО, по сухопутному компоненту - чим більше ми отримуємо зброї, особливо протитанкової, тим більше наші шанси вирівнюються. Проте те, що стосується ракетних військ, то тут, на жаль, паритет на стороні Росії”, — наголосив Жданов.

Експерт також зазначив, що плани Росії стають все серйознішими і можуть стосуватися не лише української території.

“На територію Білорусі прибув начальник Генерального штабу ЗС РФ, генерал Герасімов. Це людина, яка є автором концепції гібридної війни нового типу. Він недарма туди прибув: думаю, з Білорусі вони будуть робити своєрідний балкон, який буде загрожувати і Варшаві, і Берліну. Там прямий напрямок для подальшого наступу. І введення ракетних військ на територію Білорусі, і намагання самопроголошеного президента Лукашенка змінити конституцію і розмістити ядерну зброю на території Білорусі — це дуже серйозна загроза. Польотний час ракет з Білорусі до будь-якої столиці європейської держави скорочується до десяти хвилин. І дуже добре, що європейці починають це розуміти”, — відзначив Жданов.

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