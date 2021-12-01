Військові з Нацгвардії доставили гуманітарну допомогу з Європи до Донеччини

30 листопада у рамках цивільно-військового співробітництва делегація Посольства Латвійської Республіки в Україні та Національних Збройних Сил Латвійської Республіки прибули з візитом до прифронтових міст України.

У рамках візиту іноземні партнери та представники Національної гвардії доставили 10-тонну гуманітарну допомогу для цивільного населення Донеччини та обговорили питання цивільно-військового співробітництва з

місцевими громадами, дійшовши згоди про реабілітацію дітей прифронтових районів на латвійських курортах та майбутню співпрацю у соціальних проєктах.

Делегацію Посольства Латвійської Республіки в Україні очолив надзвичайний та повноважний посол Ілгварс Клява та провідний експерт з міжнародних військово-релігійних питань Національних Збройних Сил

Латвійської Республіки Елмарс Плявінш.

Гуманітарна допомога, яку відправили жителям Бахмуту, Торецьку та Новолуганського, складається з засобів надання долікарської допомоги, одягу та взуття для цивільного населення.

Слід зазначити, що гуманітарна допомога акумулюється та збирається у Латвійській Республіці за сприянням капеланської служби Збройних Сил, але самі речі збирає майже вся Європа. Активну участь в зборі гуманітарної

допомоги здійснюють такі країни як Швеція, Німеччина, Естонія, Латвія, Литва.

Нагадаємо, співпраця по реалізації спільних гуманітарних проектах між Національною гвардією України та Національними Збройними Силами Латвійської Республіки триває з 2016-го року , тоді ж Україна отримала

перший гуманітарний вантаж від партнерів, який направили у район проведення АТО (ООС).Сьогодні загальна вага соціальної допомоги від Латвійської Республіки перевищує 450 тон. А це офіційних18 візитів Латвійської делегації до населення 26 прифронтових міст, які потребували психологічної (душпастирської) та гуманітарної допомоги.

«У цьому році це вже 4 гуманітарний вантаж, який доставили на схід України за сприяння Латвійської Республіки і Національна гвардія України завжди бере на себе зобов’язання щодо доставки цього вантажу

місцевому населенню», - зазначив заступник начальника Іміджево-видавничого центру, начальник відділу цивільно-військового співробітництва полковник Віктор Голумбівський.

За словами пана Голумбівського, міста, які отримають допомогу, обирають відповідно до потреб військово-цивільних адміністрацій, які існують в регіоні. Відповідно, цього раз це Донецька область, минулого разу, в серпні, була Луганська область.

Варто згадати, що латвійська сторона щорічно надає допомогу у реабілітації військовослужбовців, які були поранені, крім того, здійснюється програма по забезпеченню відпочинку дітей військовослужбовців, які були поранені або загинули під час проведення АТО (ООС).



«Україна має великий потенціал, але військово-політична обстановка негативно діє на економічну ситуацію не тільки регіону, а й України в цілому, але ми сподіваємося, що вдасться це налагодити і на Донбасі не

буде відвертих військових дій. Двосторонні відносини між нашими країнами, якщо говорити на рівні уряду, позитивні і ми налаштовані на співпрацю, у тому числі й на регіональних рівнях. Упродовж 30 років

Латвії теж було дуже важко, поки ми стали членами Європейського Союзу, Єврозони. В Україні має бути хороша економічна основа, щоб люди бачили, що тут життя краще, ніж у Росії. Головна перемога – це коли українська влада зможе надати громадянам кращу перспективу життя, ніж закордоном, зараз Україна на шляху до цього», – зазначив Надзвичайний і Повноважний Посол Латвійської Республіки в Україні Ілгварс Клява.

За словами начальника групи морально-психологічного забезпечення штабу угруповання НГУ в ООС полковника Василя Пилипенка «Будь-які міста та населені пункти, які знаходяться ближче до лінії розмежування потребують гуманітарної допомоги. Здебільшого, це літні люди, діти та медичні установи й заклади. Надалі наша співпраця з латвійськими представниками тільки набиратиме обертів, а саме з питань

душпастирської роботи, реабілітації воїнів та їхніх дітей».

Щодо майбутніх соціальних планів для населення Донеччини та Луганщини, пан Голумбівський розповідає, що наступна гуманітарна допомога населенню прифронтових міст надійде до Дня Святого Миколая: «Завдяки

управлінню освіти і науки Деснянського району міста Києва ми плануємо втілити в життя благодійну акцію «З надією в серці», саме зараз здійснюється збір речей для дітей, які виховуються в інтернатах та навчальних закладах Донецької та Луганської області.».

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