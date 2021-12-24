Військовий облік жінок: перелік професій планують скоротити

Міністерство оборони України перегляне перелік професій, представниці яких мають стати на військовий облік.

Як передає Укрінформ, про це голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич ("Слуга народу") повідомив у Фейсбуці.

"Зараз усі обговорюють питання призову на військову службу жінок. Прошу не сіяти паніку - жінок не призиватимуть на строкову службу.

Військовозобов'язаними представниці визначених спеціальностей та професій стають лише у воєнний час. Зараз мають стати на військовий облік у своїх військкоматах", - зауважив Завітневич.

Він нагадав, що "навесні ми прийняли закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та ведення військового обліку".

На етапі підготовки проєкту закону до другого читання робоча група у складі представників Міністерства оборони України, СБУ та Служби зовнішньої розвідки опрацювала і врахувала зауваження Департаменту кадрової політики Міноборони, які передбачають, що жінки, які мають спеціальність та (або) професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міноборони, і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, беруться на військовий облік військовозобов'язаних, зауважив голова профільного парламтенського комітету.

Така норма була і раніше, наголосив Завітневич, але перелік визначав Кабінет Міністрів, "проте КМУ є великим колегіальним органом, а інколи рішення потрібно приймати вже сьогодні. В законі ж ми зробили рамку, що цей перелік визначає Міністерство оборони. Але так сталося, що цей перелік юстувався, і коли він вийшов, ми побачили, що список є дуже великим".

Як повідомив Завітневич, "обговорили це питання з міністром оборони Олексієм Резніковим і дійшли згоди, що перелік буде переглянуто в бік зменшення та здорового глузду, бо там є професії, які дійсно не знадобляться Збройним силам та іншим військовим формуванням".

Але, переконаний голова комітету, "сама ініціатива правильна, країна повинна знати свої резерви, ми повинні бути готовими, бо ситуація зобов'язує".

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство оборони затвердило перелік професій, представниці яких повинні будуть стати на обов'язковий облік військовозобов'язаних. Відповідний наказ Міноборони був прийнятий 11 жовтня 2021 року.

Документом затверджується перелік спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на облік військовозобов'язаних. Так, до переліку ввійшла велика кількість популярних професій, зокрема медики, фармацевти, юристи, програмісти, соціальні працівники, менеджери, бухгалтери, журналісти, музиканти, працівники ресторанів та готелів, рекламники тощо. Приведення нормативно-правових актів у відповідність до наказу головнокомандувач Збройних сил України має забезпечити у шестимісячний термін з дня набуття документом чинності. З повним переліком професій можна ознайомитися за посиланням.

Ухилення від постановки на військовий облік тягне за собою накладення штрафів у розмірах 850-1700 гривень - на жінку; 5100-8500 гривень - на роботодавця.

Водночас 23 грудня начальник управління персоналу штабу Командування сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач повідомив, що військовозобов'язані жінки мають стати на облік до кінця 2022 року.