В Испании эксгумируют тело художника Сальвадора Дали

Тело испанского художника эксгумируют для получения образцов в рамках судебного разбирательства о его отцовстве

Суд в Мадриде приказал эксгумировать тело испанского художника Сальвадора Дали, чтобы получить образцы в рамках судебного разбирательства о его отцовстве, сообщает украинская служба BBC.

Ранее испанка Пилар Абель заявила, что художник - ее отец. По ее словам, в 1955 году у него был роман с горничной.

"В своем решении судья заявил, что личных вещей Сальвадора Дали, которые бы можно было использовать для теста на отцовство, нет", - добавили в издании.

Художник-сюрреалист умер в Испании 1989 года.