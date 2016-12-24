В Испании умер гитарист Status Quo

Гитарист британской рок-группы Status Quo Рик Парфитт умер в Марбелье в Испании, передает УНН со ссылкой на ВВС.

В четверг Р.Парфитт попал в больницу с острым инфекционным заболеванием, которое стало осложнением после полученной им ранее травмы плеча.

В следующем году 68-летний музыкант планировал выпустить сольный альбом и автобиографию.

Последний диск Status Quo - Aquostic II: That's a Fact! - вышел два месяца назад.

Большую часть музыкального материала Р.Парфитт написал вместе с вокалистом Status Quo Фрэнсисом Росси.

За свою жизнь у гитариста нередко были проблемы со здоровьем: в частности, он перенес серьезную операцию на сердце, а также операцию по удалению доброкачественной опухоли.

После того как летом этого года он пережил инфаркт, в октябре Р.Парфитт заявил, что больше не будет выступать с группой.

У Рика осталось четверо детей и жена Линдси.