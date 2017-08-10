В Испании задержали судно с тоннами гашиша на борту и украинским экипажем

Власти Испании 9 августа 2017 года в Средиземном море восточнее Гибралтарского пролива задержали сухогруз Lady Boss с экипажем из 13 человек, двое из которых - граждане Болгарии, а остальные - украинцы. Об этом сообщает "Думская".

Согласно сообщению, испанский патрульный самолет обнаружил судно в районе, где часто наблюдается перегрузка наркотиков на кораблях контрабандистов.

Как сообщается, досмотровая группа испанского спецназа проникла на сухогруз и обнаружила 600 мешков с гашишем общим весом 18 тонн.

Экипаж и судно арестованы, сухогруз доставлен в испанский порт Алмерия. Издание отмечает, что среди моряков есть жители Одессы и области.

Напомним, в порту Гамбурга в течение шести недель было конфисковано рекордное количество кокаина.