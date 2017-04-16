В Италии скончалась самая старая женщина в мире

Эмма Морано официально была признана последним человеком, который родился в XlX веке

Самый старый в мире человек скончался в Италии в возрасте 117 лет. Об этом сообщает ВВС.

"Эмма Морано родилась 29 ноября 1899 года в регионе Пьемонт в Италии. Она официально была признана последним человеком, который родился в 1800 годах", - говорится в сообщении.

Она объясняла свое долголетие генетикой и диетой из трех яиц в день, два из которых употребляла в сыром виде в течение 90 лет.

Госпожа Морано умерла в своем доме в северном городе Вербани.

"Она была необыкновенной, и мы всегда будем помнить ее силы, чтобы помочь нам двигаться вперед по жизни", - сказала мэр города Сильвия Марченини. Подпишитесь на 112.ua в вашем Telegram и Facebook. Оперативно и лаконично о самом важном.