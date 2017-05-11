В июне украинцев ожидают дополнительные выходные

В июне месяце граждан Украины ожидают дополнительные выходные в начале и конце месяца. Данное распоряжение разработано Минсоцполитики и утверждено Кабинетом министров Украины.

Согласно положению статьи 73 Кодекса законов о труде Украины, в 2017 году на предприятиях, в учреждениях, организациях работа не будет проводиться в праздничные дни и дни религиозных праздников. Таким образом в этом году праздник Троицы выпадает на 4 июня (воскресенье), а выходной переносится на понедельник 5 июня.

Следующий праздник, День Конституции Украины, выпадает на конец месяца - 28 июня. Этот день припадает на среду, которая также будет выходной.