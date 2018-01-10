В Карпатах сошли три лавины

В Карпатах в Закарпатской и Ивано-Франковской областях сошли три лавины - две с горы Темнатик и одна из Говерлы. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины, передает УНН.

По данным Сл Плай (Закарпатская область), обнаружен сход двух мокрых лавин с горы Темнатик объемами 20 тыс. и 18 тыс. кубических метров, высота отрыва - 1050 и 1080 м над уровнем моря. Лавины ориентировочно сошли 7-8 января 2018 года.

Кроме того, по данным Сл Пожежевская (Ивано-Франковская область), обнаружен сход мокрой лавины с восточного склона горы Говерла объемом 1200 кубических метров. Лавина сошла ночью на 9 января 2018 года.

Убытков в результате схода лавин не нанесено.

По данным Укргидрометцентра, 10 января на высокогорье Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Как сообщал УНН, ориентировочно 31 декабря сошла лавина объемом 12,5 тыс. кубических метров с северо-восточной экспозиции горы Темнатик.