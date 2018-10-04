В Карпатах выпало полметра снега

В Карпатах продолжает идти снег. По состоянию на 9.00 снежный покров местами достигает 0,5 метра.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

На горе Поп Иван Черногорский облачно, снег, видимость до 50 м, ветер юго- западный 13 м/с. Температура воздуха -4, выше зоны леса дороги и тропы почти не просматриваются. Снежный покров до 0,5 м.

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- Отметим, эта гора - одна из высочайших вершин хребта Черногора, которая находится на юго-восточном конце хребта на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Высота горы составляет более 2 тыс. метров, - говорится в сообщении.

Напомним, 24 сентября на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей на горе Поп Иван Черногорский выпал первый снег.