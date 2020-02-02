В каждой области Украины есть бригады для борьбы с коронавирусом - премьер-министр

Премьер-министр Алексей Гончарук заверил, что Украина готова к борьбе с китайским коронавирусом, в частности в каждой из областей страны есть как минимум по две бригады инфекционистов.

Об этом Гончарук сказал в эфире телеканала "Украина".

Он отметил, что украинские специалисты находятся в постоянной координации с Всемирной организацией здравоохранения.

"Украина сегодня готова к этой ситуации, у нас все службы работают в состоянии максимальной готовности. Мы абсолютно контролируем ситуацию на границе, проверяем тех людей, которые заезжают в Украину из рискованных территорий. Есть их контакты, информируем их о том, как они должны себя вести и при обнаружении минимальных симптомов кому нужно сообщать", - сказал Гончарук.

Премьер рассказал, что пока все случаи подозрения на коронавирус не подтвердились.

"Но даже в случае возникновения такого заболевания, мы понимаем, что делать. У нас в достаточном количестве имеются бригады инфекционистов - минимум по две в каждой области", - отметил он.

Гончарук добавил, что эти бригады оснащены и "понимают, что делать".

Напомним В декабре 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) зафиксировали вспышку пневмонии, вызванной до сих пор неизвестным возбудителем. Впоследствии стало известно, что вирус передается от человека к человеку.

Пытаясь ограничить распространение вируса, в Китае ввели полные или частичные ограничения на передвижение в 15 городах, в том числе полностью изолировали Ухань, в котором проживают более 11 млн человек.

По последним данным, в Китае от коронавируса умерли 304 человека, более 13 800 человек инфицированы. Один случай смерти зафиксировали за пределами Китая.

За пределами Китая зафиксированы десятки случаев заражения, в частности, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Сингапуре, Вьетнаме, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Канаде, Камбодже, Германии, Финляндии и Индии. Некоторые страны пытаются эвакуировать своих граждан из китайского Уханя. 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайное положение в сфере здравоохранения в мире.

Сейчас новая инфекция проявляется как пневмония или другие респираторные заболевания. По данным всемирной организации здравоохранения, вирус, скорее всего, передался от животных к людям, но способен также передаваться от человека к человеку. Его симптомами являются повышенная температура, кашель и затрудненное дыхание.

Ученые отмечают сходство нового коронавируса с другим вирусом, который является возбудителем потенциально смертельно опасного тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС). В результате вспышки этого заболевания в 2002-2003 годах погибли более 700 человек во всем мире. Тогда возгорание началось в Китае и всего заразило более 8 тыс. человек в 26 странах.

Громадське телебачення

https://hromadske.ua