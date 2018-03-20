В Кении умер последний в мире самец северного белого носорога

19 марта ветеринары заповедника в Кении приняли решение усыпить северного белого носорога, так как животное страдало от возрастных дегенеративных болезней: его мускулы атрофировались, а кости крошились. Носорогу по имени Судан было 45 лет.

Об этом сообщается в Twitter заповедника Ол Педжета.

По словам врачей, за последние сутки состояние носорога резко ухудшилось, он не мог встать и сильно страдал.

Перед тем, как сделать последнюю инъекцию, врачи собрали генетический материал животного.

Ученые надеются спасти вид, использовав технологию искусственного оплодотворения и пересадив оплодотворенную яйцеклетку в тело самки южного белого носорога.

После смерти Судана на Земле осталось всего две представительницы этого вида - его дочь Наджин и внучка Фату.

Судан попал в чешский зоопарк в 1970 году и, как говорится в заявлении заповедника, за это время внес значительный вклад в сохранение своего вида - оплодотворил двух самок. Последние годы жизни он провел в Африке.

В 1960 году популяция северных белых носорогов насчитывала 2250 особей. Однако спустя 20 лет в живых остались всего 15 животных. Огромную роль в вымирании животного сыграли браконьеры: рог животного считается целебным во многих африканских культурах и высоко ценится на черном рынке. Северный белый носорог является вторым по величине наземным животным после слона.

Ранее в южноафриканском заповеднике бегемот напал на носорога, стоявшего у водоема во время засухи и убил его.