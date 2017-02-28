В КГГА разработали маршруты в объезд аварийного Шулявского моста

Чиновники советуют пользоваться общественным транспортом.

В связи с аварийной ситуацией на Шулявском путепроводе в Киеве в столичной государственной администрации рекомендовали гражданам не использовать этот маршрут на личном транспорте, а пересесть на общественный.

"В связи с разрушением Шулявского моста большая просьба к водителям автотранспорта, которые планировали воспользоваться путепроводом и прилегающими улицами, по возможности, не использовать собственный транспорт", - сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА в Facebook.

Если нет возможности отказаться от поездок на личном автомобиле в этом районе города, то чиновники советуют изменить маршрут.

"Водителям, которые не имеют возможности воспользоваться альтернативой советуем изменить маршруты. К примеру, водители, которые пользуются ул. А.Довженко предлагаем изменить маршрут и ехать по ул. Дегтяревской. Машины, следующие по ул. В.Гетьмана предлагаем двигаться по улице Борщаговской. Кто планировал ехать по ул. А.Довженко и В.Гетьмана просьба воздержаться от этого маршрута", - рекомендуют в департаменте.

Напомним, вечером 27 февраля в Киеве произошло частичное обрушение Шулявского путепровода. Пострадавших нет, повреждения получил автомобиль, припаркованный под мостом.

Из-за аварии ограничено движение в направлении проспекта Победы. Кроме того, перекрыто движение по улице Гетьмана от Индустриального моста до Шулявки.

Реконструкция Шулявского путепровода проводилась около 30 лет назад